Düzce'de minibüs, kamyonet ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı. Kaza sonucu yol trafiğe kapanırken kazada ölen Adem Er'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı duyan olay yerine gelen Er ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri yakınları teskin etmeye çalıştı. Trafik kazasıyla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Düzce'de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

DÜZCE - Düzce'de minibüs, kamyonet ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü 2 çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Düzce'nin Körpeşler Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Adem Er idaresindeki 81 ADG 212 plakalı Yuki marka motosiklet, Ömer Faruh H. idaresindeki 81 AH 435 plakalı kamyonet ve Tanju Y. idaresindeki 81 DZ 986 plakalı minibüsün karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü Adem Er, olay yerinde hayatını kaybederken motosiklette yolcu olarak bulunan Y. E,ile M. E. E. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonucu yol trafiğe kapanırken kazada ölen Adem Er'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı duyan olay yerine gelen Er ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri yakınları teskin etmeye çalıştı.

Trafik kazasıyla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.