Düzce'de Vefat Eden Çocuk Toprağa Verildi

Düzce'de evinde baygın halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Bahçeşehir Kalıcı Konutlar bölgesinde dün babası tarafından evde baygın halde bulunduktan sonra kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşamını yitiren Muhammed Ali Günaydın'ın (10) cenazesi, ailesi tarafından teslim alındıktan sonra evinin önüne getirildi.

Günaydın'ın cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Şehitlik Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayımladı.

Aydın, mesajında, Fen ve Teknoloji Hafız İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Günaydın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.