Düzce'de evin çatı katında başlayan yangında 3 kadın dumandan etkilendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de evin çatı katında başlayan yangında 3 kadın dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Düzce'de evin çatı katında başlayan yangında 3 kadın dumandan etkilendi

DÜZCE'de bir evin çatı katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi, 3 kişi etkilendi.

DÜZCE'de bir evin çatı katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi, 3 kişi etkilendi.

Yangın saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Gazi Osman Sokak'ta meydana geldi. Kadir Özlü'nün kiracı olarak kaldığı 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler nedeniyle oluşan dumandan evde bulunan 3 kadın dumandan etkilendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Düzce İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri evde bulunan kadınları çıkardı. Kadınlar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıalarak tedavi altına alındı. İtfayenin çalışmasıyla yangın söndürlürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title