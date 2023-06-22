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Düzce'de Evde Hint Keneviri Yetiştirildiği İddiasıyla Gözaltına Alındı

Düzce'de Evde Hint Keneviri Yetiştirildiği İddiasıyla Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Düzce'de evinin balkonunda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda kent merkezinde bir kişinin, evinin balkonunda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce evde yapılan aramalarda saksılara dikilmiş 15 Hint kenevirine bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Düzce'de evinin balkonunda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda kent merkezinde bir kişinin, evinin balkonunda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce evde yapılan aramalarda saksılara dikilmiş 15 Hint kenevirine bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Düzce Güncel Haberler

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