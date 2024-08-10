Düzce'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Düzce'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve sürücüler dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Araçlar da yağışın etkisiyle güçlük çekti. Vatandaşlar ise güneşli havada aniden başlayan yağış nedeniyle kapalı alanlara sığındı.
Düzce'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda yer yer su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla dikkatli ve yavaş ilerledi.
Kısa sürede etkisini artıran yağış yüzünden araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Güneşli havada aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.