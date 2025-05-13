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Düzce'de Esnaftan Sokak Köpeğine Yardım Eli

Düzce'de Esnaftan Sokak Köpeğine Yardım Eli
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Düzce'de inşaat alanında betona basan bir sokak köpeği, çevredeki esnafın yardımıyla temizlenerek kurtarıldı. Esnaf, köpeği yıkayıp onunla ilgilenerek empati örneği sergiledi.

İnşaat alanında betona basan köpeğe esnaftan yardım eli

DÜZCE - Düzce'de inşaat alanında betona basan sokak köpeği, çevredeki esnafın yardımıyla temizlenerek kurtarıldı.

Olay, Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başıboş bir sokak köpeği, inşaat alanında henüz yeni dökülmüş ve kurumamış olan betonun içine girdi. Bir süre sonra betondan çıkıp sokakta dolaşmaya başlayan köpeğin ayaklarındaki betonun donmaya başladığını gören çevredeki esnaf, hemen harekete geçti.

Esnaf Emre Şentürk, "Dükkanın karşısında bir sokak köpeği vardı, muhtemelen inşaata girip betona basmış. İnsanlar bakıp gülüyordu. Biz de burada esnaf arkadaşlarla acıdık, köpeği alıp hemen yıkadık. Eğer o beton kurusaydı, çok daha kötü olurdu. Bir insanlık göreviydi, yerine getirdik. Zaten ben de hayvan besliyorum. Kapımın önünde 3-4 sokak köpeği var, onlara her ay 5-6 bin lira mama masrafım oluyor. Bu köpeği temizledikten sonra, sanki teşekkür eder gibi dükkana geri döndü. Sevdim, mama verdim. Ara sıra uğruyor buraya" dedi.

Sokak hayvanlarına her zaman yardım edilmesi gerektiğini belirten Şentürk, "Benim yaptığım şeyi herkesin yapmasını isterim. Çünkü onlar bizim dostlarımız. Yeri geliyor canımızı, malımızı koruyorlar. En azından empati yaparak kendimizi onların yerine koymalıyız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
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