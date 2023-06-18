Düzce'de eş zamanlı denetim: Yüzlerce kişi sorgulandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde eş zamanlı denetim gerçekleştirerek yüzlerce kişiyi sorguladı. Ekipler 734 şahıs ve 346 aracı kontrol etti. Gözaltına alınanlar ve kesilen cezalar da açıklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde eş zamanlı denetim gerçekleştirerek yüzlerce kişiyi sorguladı. Ekipler 734 şahıs ve 346 aracı kontrol etti.

Düzce'de polis ekipleri şehir merkezinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. 52 personelin katıldığı ve 4 ayrı noktada gerçekleşen eş zamanlı denetimde 732 şahıs ve 346 araç denetimden geçti. Bilişim Sistemlerinin Kullanılması ile Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesilmiş cezası olan 1 şahıs 3 ayrı Dolandırıcılık suçundan 1 şahıs ve Yabancı Uyruklu 1 şahıs gözaltına alınırken, Yoklama Kaçağı olan 2 şahsa ise gerekli tebliğ yapıldı.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise 4 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 2 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 11 sürücüye sigorta ve muayenesiz araç kullanmaktan, 1 araca mesleki yeterlilik belgesi olmadan araç kullanmaktan toplamda 61 bin 243 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 4 araç trafikten men edildi. - DÜZCE