Düzce'de Engelsiz Yaşam Pikniği Coşkusu

Düzce'de Engelsiz Yaşam Pikniği Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de gerçekleştirilen 'Engelsiz Yaşam Pikniği' etkinliğine katılan özel gereksinimli bireyler ve aileleri, müzik eşliğinde dans edip çeşitli aktivitelerle eğlenceli bir gün geçirdi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, engellilere yönelik hizmetlerin önemine vurgu yaptı.

Düzce'de "Engelsiz Yaşam Pikniği"ne katılan özel gereksinimli bireyler ve aileleri, gönüllerince eğlendi.

Düzce Belediyesince İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla geleneksel hale getirilen piknik, Gölyaka ilçesindeki Kültür Park'ta gerçekleştirildi.

Otobüslerle okullarından alınan özel gereksinimli çocuklar, gençler ve aileleri, etkinlik alanına getirildi.

Etkinliğe katılan yaklaşık 2 bin kişi, müzik eşliğinde dans etti, çeşitli sportif etkinliklere katıldı, piknik yaptı.

Kentpark'ta hizmet veren Düzce Belediyesi Kusursuz Kafe'de çalışan down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli gençler de halk oyunu gösterisi sundu. Düzce Belediye Bandosu da performans sergiledi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, engellilerin her hizmete kolayca ulaşabilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Engelliler Haftası'nda da bu kapsamda farklı etkinlikler yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet yönetimindeki temel anlayış 'Sevgi Engel Tanımaz' diyerek, tüm özel bireylerimizin eğitim, sağlık, ulaşım gibi tüm kamusal hizmetlerden en kolay şekilde yaralanabilmesi için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın

Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor

İlk görüşme gerçekleşti! Süper Lig'e geri dönüyor
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.