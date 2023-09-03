Düzce'de Engellilere 21 Milyon TL Yardım

Düzce'de bin 477 engelli ve yakınına 21 milyon liradan fazla yardım eden Sosyal Yardımlaşma Vakfı çalışmalarına devam ediyor.

Düzce'de yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara birçok yardım yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, engelliler içinde kolları sıvadı. Vakıf, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan engeli ve yakınlarının hayatlarını kolaylaştırmak için yoğun çaba harcıyor. Bu çerçevede şehirde engelli yakını bulunan 108 hanedeki toplam 125 kişiye vakıf tarafından bir milyon 355 bin 548 TL yardım yapılırken bin 208 hanedeki bin 352 engelli bireye de 20 milyon 144 bin 177 TL yardım yapıldı. Devlet tarafından vakıf aracılığı ile yapılan yardımlara ise engelli maaşları engellilik oranına göre değişkenlik gösteriyor. - DÜZCE