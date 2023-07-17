Düzce'de engelli kartı ile dilenen şahıs yakalandı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, üzerine engelli kartı takarak vatandaşlardan para dilenen İ.G. isimli şahsı yakaladı. Şahsın üstünde yapılan aramada bin 556 TL ele geçirildi.

Düzce'de engelli kartı ile dilenen şahıs, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Dilencinin üstünde yapılan aramada ise bin 556 TL ele geçirildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, üzerine engelli kartı takarak vatandaşlardan para dilenen İ.G. isimli şahsı yakaladı. Zabıta Karakoluna götürülmemek için direnen şahsa çevik kuvvet ekipleri ile müdahale eden zabıta memurları, şahsın yapılan üst aramasında çıkan bin 566 TL nakit paraya el koydu. İ.G.'ye Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı. - DÜZCE