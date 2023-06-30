Düzce'de engelli gibi gösteren dilenci, yürüteçle girdiği zabıta karakolundan yürüyerek çıktı

Düzce'de kendini engelli gibi göstererek dilenen bir kişi, zabıta karakoluna yürüteçle girdikten sonra yürüyerek çıktı. Zabıta ekipleri, haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik mücadelesini sürdürüyor.

Düzce'de kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi, yürüteçle girdiği zabıta karakolundan yürüyerek çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayanlarla mücadelesini sürdürdü.

Kurban Bayramı dolayısıyla kent merkezinde rutin denetimlerine devam eden ekipler, kendisini engelli gibi göstererek yürüteçle dilencilik yapan bir kişiyi takibe aldı.

Ekipler bir süre sonra herhangi bir engeli olmadığı anlaşılan dilenciyi yakalayarak zabıta karakoluna götürdü.

Kabahatlar Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanan dilenci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yürüteçle girdiği zabıta karakolundan yürüyerek çıktı.