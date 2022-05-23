Engeli nedeniyle yürüyemeyen çocuğa tekerlekli yürüteç hediye edildi - Haberler

Düzce'de fiziksel engeli nedeniyle yürüyemeyen 5 yaşındaki Emir Asaf Duman'ın tekerlekli yürüteç ihtiyacı AK Parti İl Başkanlığınca karşılandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri nedeniyle rehabilitasyon merkezinde engelli Duman ile tanışan AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, tekerlekli yürüteç ihtiyacının karşılanması için harekete geçti.

İlgili firmayla hemen irtibat kuran Keskin, yaklaşık 1 ayda özel olarak hazırlanan yürüteci aileye teslim etti.

Keskin, yaptığı açıklamada, artık Emir'in umudunun daha yüksek olduğunu belirterek, "İnşallah hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı günleri görmesini diliyorum. Rabbim yavrumuzun gözlerindeki sevinci, ışıl ışıl yansıyan umudunu hiç soldurmasın." dedi.

Anne Halime Duman da oğlunun yürümesine vesile olan AK Parti teşkilatına teşekkür ederek, "Şu anda Emir arabayı deniyor, çok mutlu oldu. İnşallah bununla yürümeyi kolaylaştıracak ve öğrenecek diye umut ediyorum. Emeği geçen İl Başkanımızdan, kadın kollarımızdan ve bu aracı almamıza vesile olan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

AA / Güncel