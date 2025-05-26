Düzce'de Emniyet Bahçesine Giren Karaca Yavrusu Doğaya Salındı
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde emniyet müdürlüğü bahçesine giren karaca yavrusu, yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Ekipler, yavrunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, annesine ulaşana dek takip edeceğini açıkladı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde emniyet müdürlüğünün bahçesine giren karaca yavrusu, kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde karaca yavrusu olduğunu gören polis memurları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Veterinerlerce teslim alındıktan sonra kontrolleri yapılan karaca yavrusu, doğaya salındı.
Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen yavrunun, annesine ulaşana dek ekiplerce takip edileceği öğrenildi.
Öte yandan karaca yavrusunun emniyet müdürlüğü bahçesindeki görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel