Düzce'de emekli öğretmen evinde ölü bulundu
AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki emekli öğretmen, evinde ölü bulundu.
DÜZCE (AA) - Düzce'de kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki emekli öğretmen, evinde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi 204. Sokak'ta yaşayan Tan'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine itfaiye yardımıyla eve giren polis ekipleri, Tan'ı ölü halde buldu.
Tan'ın cenazesi, incelemenin ardından Düzce Üniversite Eğitim ve Araştırma Merkezi morguna kaldırıldı.
AA / Cem Ali Kuş - Güncel