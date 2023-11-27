Düzce'de Elektronik Sigara Operasyonu: 32 Adet Elektronik Sigara ve 6 Bin 20 Paket Elektronik Sigara Kartuşu Ele Geçirildi

Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 32 adet elektronik sigara ve 6 bin 20 paket elektronik sigara kartuşu/tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucunda kaçakçılık suçundan bir kişi gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 32 adet elektronik sigara ve 6 bin 20 paket elektronik sigara kartuşu/tütünü ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çakırlar ve Azmimilli mahallelerinde iki ikamette ve Cedidiye Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 32 adet elektronik sigara, 6 bin 20 paket elektronik sigara kartuşu/tütünü ele geçirildi. Kaçakçılık olayında gözaltına alınan E.B. (35) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE