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Düzce'de elektrik kontağından çıkan yangın 7 eve sıçradı

Güncel Haberler

Düzce'de tek katlı bir evde çıkan yangın, 7 eve sıçradı ve güçlükle söndürüldü. Yangın, ahşap evlerin bulunduğu muhitte meydana geldi ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrasında 2 ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, 5 evde de maddi hasar meydana geldi.

Düzce'de korkutan yangın: Elektrik kontağından çıkan yangın 7 eve sıçradı

DÜZCE - Düzce'de tek katlı bir evde elektrik kontağından çıkan yangın, 7 eve sıçradı. Yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Arabacı'ya ait tek katlı evde yangın çıktı. Çoğunluğu ahşap evlerin bulunduğu muhitte çıkan yangın bir anda Halil Kaçmaz, Tarhan Gün, Başar Baş, Veysel Baş, Emine Baguç ve İlhan Parlak'ın evlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrasında 2 ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, 5 evde de maddi hasar meydana geldi. Yanan evlerden çıkarılan tüpler dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

İtfaiye Düzce Güncel Haberler

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