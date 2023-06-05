Düzce'de elektrik kontağından çıkan yangın 7 eve sıçradı

Düzce'de tek katlı bir evde çıkan yangın, 7 eve sıçradı ve güçlükle söndürüldü. Yangın, ahşap evlerin bulunduğu muhitte meydana geldi ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrasında 2 ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, 5 evde de maddi hasar meydana geldi.