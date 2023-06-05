Düzce'de Elektrik Kontağından Çıkan Yangın 7 Eve Sıçradı

Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde tek katlı bir evde çıkan yangın, çevredeki 7 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın güçlükle söndürüldü. 2 ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, 5 evde de maddi hasar meydana geldi.

Düzce'de tek katlı bir evde elektrik kontağından çıkan yangın, 7 eve sıçradı. Yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın Ağa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Arabacı'ya ait tek katlı evde yangın çıktı. Çoğunluğu ahşap evlerin bulunduğu muhitte çıkan yangın bir anda Halil Kaçmaz, Tarhan Gün, Başar Baş, Veysel Baş, Emine Baguç ve İlhan Parlak'ın evlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrasında 2 ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, 5 evde de maddi hasar meydana geldi. Yanan evlerden çıkarılan tüpler dikkat çekti. - DÜZCE