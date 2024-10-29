Düzce'de Elektrik Kaçağından Yangın Çıktı
Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir tek katlı evde, elektrik tesisatındaki kaçağın neden olduğu yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Davutağa köyündeki bir müstakil evde elektrik tesisatındaki kaçak nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.