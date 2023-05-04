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Düzce'de elektrik akımına kapılan kadın öldü

Düzce'de elektrik akımına kapılan kadın öldü

Güncel Haberler

Düzce'nin Çilimli ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Söğütlü köyünde yaşayan Nimet Kumkale (60), ahırda süt sağım makinesiyle ineğini sağdıktan sonra prizden makinenin fişini çekmek isterken kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden yakınları tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kumkale, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

Kumkale Çilimli Düzce Güncel Haberler

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