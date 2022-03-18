Düzce'de eğitime 'kar' tatili

Yarın okullar tatil mi? KAR GELİYOR! Yarın okullar tatil olacak mı? SON DAKİKA! Yarın okul var mı?

18 Mart Cuma günü okullar tatil mi? KAR GERİ GELİYOR! Son Dakika! Cuma okullar tatil olacak mı? Cuma okullar var mı? Yarın okul var mı?