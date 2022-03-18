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Düzce'de eğitime 'kar' tatili

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Düzce'de eğitime 'kar' tatili

DÜZCE'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle cuma günü okullar tatil edildi.

DÜZCE'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle cuma günü Okullar tatil edildi.

Düzce Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle cuma günü il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılması kararı alındı.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

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