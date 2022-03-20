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Düzce'de eğitime 'kar' engeli

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Düzce'de eğitime 'kar' engeli

DÜZCE'de, kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de, kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılmasına karar verildi.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

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