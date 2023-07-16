Düzce'de durdurulan araçta 20 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce'de gerçekleştirilen bir huzur uygulaması sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan 2 kişi ve bir rehberlik yapan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Göçmenlere idari para cezası uygulandıktan sonra geri gönderme merkezine sevk edildi.