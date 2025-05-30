Düzce'de Dünya Çevre Günü Kutlamaları

Düzce'de Dünya Çevre Günü Kutlamaları
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Düzce'de, anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergileyerek Dünya Çevre Günü etkinliklerine katıldı. Protokol üyeleri eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte, çevre bilincinin önemi vurgulandı.

Düzce'de "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergiledi.

Haziran ayının 5'inde kutlanan Dünya Çevre Günü, Düzce Belediyesince uygulanan "Temiz Şehir Düzce" projesi kapsamında haftaya yayılarak kutlanıyor.

Bu kapsamda protokol üyeleri, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetleri giyen öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Belediye önünden başlayarak Millet Bahçesi'nde sona eren yürüyüşün ardından öğrenciler, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergiledi.

Etkinlikte konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, gelecek nesillere yaşanabilir çevre bırakma sorumluluklarının olduğunu belirterek, bu konudaki duyarlılığın farkında olduğunu ancak bunun daha iyi olması için kararlı şekilde çalışmalara devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de çocukların çevre bilinciyle yetişmelerini önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çevre bilinci önce evde daha sonra okulda pekişir. Bu konuda sayın Valimize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüze, İl Milli Eğitim Müdürümüze, velilerimize ve çok kıymetli minik öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından alanda kurulan atölye ve sergiler, katılımcılar tarafından gezildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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