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Düzce'de Düğün Salonu Kavgasında Tüfekle 3 Yaralı

Düzce'de Düğün Salonu Kavgasında Tüfekle 3 Yaralı
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Düzce'de bir düğün salonunda çıkan kavgada 3 kişi tüfekle vuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi. Olayla ilgili gözaltılar olduğu bildirildi.

Düzce'de, düğün salonunda çıkan kavgada tüfekle vurulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydınpınar Caddesi'ndeki bir düğün salonunda bazı davetliler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Düğün salonunun otoparkında devam eden kavgada, Semih K, Sinan K ve Melih Can C. tüfekle vurularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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