Düzce'de Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Düzce'de Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Düzce'de Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Haber Videosu

Düzce şehir merkezine öğle saatlerinde yağan dolu, vatandaşları olumsuz etkiledi. Bazı kişiler kendilerini korumak için karton kullanırken, esnaflar ürünlerini toplamakta acele etti. Meteoroloji, yağışlar sonrası olası sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

Şehir merkezine yağan dolu etkili oldu

DÜZCE - Düzce şehir merkezinde öğle saatlerinde yağan dolu etkili oldu. Bazı vatandaşlar dolu yağışından kafalarına karton koyarak korunmaya çalıştı.

Düzce şehir merkezinde öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışında kaldırımlar ve çatılar beyaza büründü. Dolu yağışına sokakta yaşayan bazı vatandaşlar, kendilerini güvenli bölgelere attı. Bazı esnaflar ise dışarı çıkarttığı ürünlerini toplama telaşına kapıldı. Dolu yağışına sokakta yakalanan bazı vatandaşlar kafalarına kartonlar koyarak korunmaya çalıştı.

Meteorolojinin tahminlerine göre bugün Düzce ve çevresinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, Düzceli vatandaşların yağış anında ani sel, su taşkınları, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve trafikte yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - Güncel
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama var
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret

PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum

Bakan Şimşek'i küplere bindiren iddia: O kişiyi tanımıyorum
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i yatağından kaldıran saldırı! Şüphe ettikleri tek bir grup var
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.