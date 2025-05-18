Düzce'de Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Şehir merkezine yağan dolu etkili oldu

DÜZCE - Düzce şehir merkezinde öğle saatlerinde yağan dolu etkili oldu. Bazı vatandaşlar dolu yağışından kafalarına karton koyarak korunmaya çalıştı.

Düzce şehir merkezinde öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışında kaldırımlar ve çatılar beyaza büründü. Dolu yağışına sokakta yaşayan bazı vatandaşlar, kendilerini güvenli bölgelere attı. Bazı esnaflar ise dışarı çıkarttığı ürünlerini toplama telaşına kapıldı. Dolu yağışına sokakta yakalanan bazı vatandaşlar kafalarına kartonlar koyarak korunmaya çalıştı.

Meteorolojinin tahminlerine göre bugün Düzce ve çevresinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, Düzceli vatandaşların yağış anında ani sel, su taşkınları, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve trafikte yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.