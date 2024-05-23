Düzce'de dolu yağışı etkili oldu

Tarım arazileri zarar gördü

DÜZCE - Düzce'de sağanak ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Tarım arazileri dolu yağışı sebebi ile zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Düzce'de sağanak yağış etkili oldu. Şehrin dört bir yanında etkili olan sağanak sebebi ile caddelerde mini göletler oluşurken, bazı köylerde de dolu yağışı etkili oldu. Akçakoca'nın Kirazlı ve Kınık köylerinde dolu yağdı. Dolu sebebi ile bazı sürücüler araçlarının üzerini battaniye ile kapatırken, fındık bahçeleri de zarar gördü. O anlar ise bölgede ki vatandaşlar tarafından kaydedildi.