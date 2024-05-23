Üye Girişi
Haberler

Düzce'de dolu yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de sağanak ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Tarım arazileri dolu yağışı sebebi ile zarar gördü. Şehirdeki mini göletler ve dolu yağışının etkisi vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Düzce'de dolu yağışı etkili oldu

Tarım arazileri zarar gördü

DÜZCE - Düzce'de sağanak ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Tarım arazileri dolu yağışı sebebi ile zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Düzce'de sağanak yağış etkili oldu. Şehrin dört bir yanında etkili olan sağanak sebebi ile caddelerde mini göletler oluşurken, bazı köylerde de dolu yağışı etkili oldu. Akçakoca'nın Kirazlı ve Kınık köylerinde dolu yağdı. Dolu sebebi ile bazı sürücüler araçlarının üzerini battaniye ile kapatırken, fındık bahçeleri de zarar gördü. O anlar ise bölgede ki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Düzce Tarım Doğal Afet Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

 Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title