Düzce'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Düzce'de 12 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan ve dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilen 1 kişi operasyonla yakalandı.

Düzce'de polis ekiplerinin suçla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede hakkında 12 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan, dolandırıcılık suçlarından aranan bir şahsın Burhaniye Mahallesi'nde bulunan bir evde saklandığı tespit edildi. Asayiş şube Müdürlüğü ekiplerince eve operasyon düzenlendi. Ev içerisinde M.Ş.T. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. - DÜZCE