Düzce'de Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşlar Bilgilendirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlık ekipler, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi. İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından camilerde, kıraathanelerde, belediye çay bahçelerinde, bankalarda ve pastanelerde el broşürleri dağıtıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlık ekipler broşür dağıtılarak meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirildi.

Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla Düzce'nin ilçelerinde İlçe Emniyet Müdürlükleri koordineli olarak camilerde, kıraathanelerde, belediye çay bahçelerinde, bankalarda ve pastanelerde el broşürleri dağıtılarak meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı halkı uyarıldı. - DÜZCE