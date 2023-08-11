Kazı çalışmasında doğalgaz borusu zarar gördü: Yol trafiğe kapatıldı

DÜZCE Düzce'nin Şıralık Mahallesi asar Deresi kenarında yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusunda kaçak oluştu. Gaz kaçağı sebebiyle yol trafiğe kapandı.

Olay Şıralık Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Asar Deresi kenarında yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusunda gaz kaçağı meydana geldi. Kaçak nedeniyle işçiler çalışmayı durdurup durumu doğalgaz ekiplerine ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler borudan sızan gazın herhangi bir tehlike oluşturmaması için yolu trafiğe kapattı. Doğalgaz ekipleri bölgede yaptığı çalışma ile gazı kapatmasının ardından trafik normal seyrine döndü.