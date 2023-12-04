Düzce'de dilenen kadının üzerinden 1131 lira çıktı

Düzce'de dilendiği tespit edilen bir kadının üzerinden 1131 lira çıktı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri şehir merkezinde huzur ve asayişin sağlanması konusunda görev ve sorumluluğu altında olan konularda denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda kent merkezinde dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanarak zabıta karakoluna götürülen ve üzerinde 1131 lira ele geçirilen kadına "Kabahatler Kanunu" kapsamında ceza uygulandı.