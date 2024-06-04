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Düzce'de Dilencilere Yönelik Denetim

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Düzce Belediyesi, şehirlerarası terminal mevkisinde dilencilere yönelik denetim düzenledi. Denetimlerde, sağlık raporu göstererek para isteyen bir kişi tespit edildi. Şüpheli hakkında işlem yapıldı ve üzerinden çıkan para kamuya aktarıldı.

Düzce'de belediye ekipleri dilencilere yönelik denetim düzenledi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehirlerarası terminal mevkisinde gerçekleştirilen denetimlerde, koltuk değneği yardımıyla yürüyen bir kişinin, sağlık raporunu göstererek vatandaşlardan para istediği belirlendi.

Ekipler tarafından karakola götürülen şüpheli, sağlık ekiplerince muayene edildi.

Yürümesine engel bir durumunun olmadığı ve eski tarihli sağlık raporu taşıdığı tespit edilen şüpheli hakkında "Kabahatler Kanunu" gereğince işlem yapıldı.

Şüphelinin üzerinden çıkan paraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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