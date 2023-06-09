Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
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Düzce'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Düzce'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Sezer Kahya yönetimindeki 81 AAU 011 plakalı traktör, Düverdüzük köyü Karaömer Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Kahya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahya, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel