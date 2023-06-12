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Düzce'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Düzce'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, tırın devrilmesi sonucu hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, tırın devrilmesi sonucu hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi.

Furkan U. yönetimindeki 81 FB 731 plakalı, taş yüklü tır, Yığılca-Alaplı bağlantı yolunun 5. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan hafif yaralı sürücüye, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Güzergahtaki ulaşım ise bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel

Jandarma Düzce Güncel Haberler

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