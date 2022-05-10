Düzce'de devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
Düzce'de çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
DÜZCE (AA) - Düzce'de çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Ö.A. idaresindeki 81 AAN 685 plakalı çimento yüklü tır, Düzce-Yığılca bağlantı yolu Hasanlar mevkisinde devrildi.
Yan yatan tırdan jandarma ve sağlık ekiplerince çıkarılan sürücü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
AA / Ömer Ürer - Güncel