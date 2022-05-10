Düzce'de devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

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Düzce'de devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Ö.A. idaresindeki 81 AAN 685 plakalı çimento yüklü tır, Düzce-Yığılca bağlantı yolu Hasanlar mevkisinde devrildi.

Yan yatan tırdan jandarma ve sağlık ekiplerince çıkarılan sürücü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Hasanlar, Düzce, Güncel, Haberler

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