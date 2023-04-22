Düzce'de devrilen tarım aracındaki 7 kişi yaralandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde akrabaları ile bayramlaşmaya giden 7 kişi "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu yaralandı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde akrabaları ile bayramlaşmaya giden 7 kişi "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu yaralandı.

Mücahit Köksal idaresinde pat pat Sırtıpınar köyünde devrildi.

Kazada sürücü ve tarım aracındaki henüz isimleri belirlenemeyen 6 kişi yaralandı.

İkisinin durumu ağır olan yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan kişilerin akrabalarının bulunduğu köye bayramlaşmaya gittikleri öğrenildi.