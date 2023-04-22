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Düzce'de devrilen tarım aracındaki 7 kişi yaralandı

Düzce'de devrilen tarım aracındaki 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde akrabaları ile bayramlaşmaya giden 7 kişi "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu yaralandı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde akrabaları ile bayramlaşmaya giden 7 kişi "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu yaralandı.

Mücahit Köksal idaresinde pat pat Sırtıpınar köyünde devrildi.

Kazada sürücü ve tarım aracındaki henüz isimleri belirlenemeyen 6 kişi yaralandı.

İkisinin durumu ağır olan yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan kişilerin akrabalarının bulunduğu köye bayramlaşmaya gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

Cumayeri Düzce Güncel Haberler

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