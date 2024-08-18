Düzce'de devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Sürücünün kimliği henüz belirlenemezken, kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı tarım aracı, Gökçeağaç köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada tarım aracında bulunan D.Ç, K.Ç, Ö.Ç, E.A.V ve E.V. yaralandı.
Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.