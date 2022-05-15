Düzce'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

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Düzce'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi ağır yaralandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi ağır yaralandı.

Turan Başaran idaresindeki 41 UC 116 plakalı otomobil, Düzce- Bahçeşehir bağlantı yolu Yahyalar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaç ve elektrik direklerine çarparak orta refüje devrildi.

Kazada sürücü ve araçtaki Ahmet Özmen ile ismi belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil servis ekipleri, yaralıları sıkıştığı araç içerisinden çıkararak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Bahçeşehir, Otomobil, Tragger, Düzce, Güncel, Haberler

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