Düzce'de Dev Yayın Balığı Yakalandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda 1 metre 70 santim boyunda ve 52 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.

İlçeye bağlı Harmankaya köyünde turizm ve rafting işletmeciliği yapan Davut Pirdal, balık tutmak için oltasını Melen Çayı'na attı.

Oltaya büyük bir şeyin takıldığını farkeden Pirdal, 1 metre 70 santim boyunda ve 52 kilogram ağırlığındaki yayın balığını çekmeyi başardı.

Pirdal, AA muhabirine, bu kadar büyük yayın balığının oltaya takılabileceğini düşünmediğini belirterek, "Çok uğraştırdı ama aldık. Bölgede büyük balıklar varmış demek ki. Daha da büyüğü vardır diye düşünüyorum. Geçen sene 30 kilogram yakalamıştım ama bu bambaşka. Daha önce bu kadar büyük balığa denk gelmedim. Çok isteyen var ama vermeyeceğim." ifadesini kullandı.