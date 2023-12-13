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Düzce'de dereye yuvarlanan araçta 4 kişi kurtarıldı, köpek ise hayatını kaybetti

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Düzce'de meydana gelen trafik kazasında dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ancak araçta bulunan bir köpek maalesef hayatını kaybetti.

Düzce'de dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, araçta bulunan bir köpek ise öldü.

Abbas Musa Öztürk idaresindeki 67 LA 745 plakalı hafif ticari araç, Koçyazı Mahallesi 2397. Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karaca Deresi'ne yuvarlandı.

Yaklaşık 5 metrelik dereye yuvarlanarak ters dönen araçtaki sürücü ve yanında bulunan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin dereye girerek halat uzatmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Araçtan çıkarılanlar olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Araçta Çivava cinsi köpek olduğunu öğrenen ekipler tekrar dereye girdi ancak boğulduğu tahmin edilen köpek kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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