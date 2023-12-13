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Düzce'de dereye yuvarlanan araçta 4 kişi kurtarıldı, köpek ise hayatını kaybetti

13 Aralık 2023 00:32 Güncelleme: 00:34 Abone Ol

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ancak araçta bulunan bir köpek maalesef hayatını kaybetti.