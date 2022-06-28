Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı - Haberler

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Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı

Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Merkezde bulunan Asar Deresi'ne iki kişinin düştüğünü iddia eden çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine AFAD, DAKE ( Düzce Arama Kurtarma), Jandarma ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, şahısların dereye düştüğü öne sürülen bölge ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Sağanak nedeniyle ekipler, derenin sığ olduğu yerlerde ve köprü üstlerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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