Düzce'de gece boyu devam eden yağışlar sonucunda Göndolaması Köyü'nden geçen dere taştı ve köy merkezi sular altında kaldı. Suya gömülen uyarı levhaları da su seviyesinin yükseldiğini gösterdi. Bölgede birçok ev su altında kalırken köy sakinleri tahliye edildi.

Düzce'de dere taştı, köy merkezi sular altında kaldı

-Uyarı levhaları su altında kaldı

DÜZCE - Düzce'de gece boyu devam eden yağışlar neticesinde Göndolaması Köyünden geçen dere taştı, köy merkezi sular altında kaldı. Suya gömülen uyarı levhaları da sulun ne kadar yükseldiğini gözler önüne serdi.

Batı Karadeniz Bölgesinde iki gündür aralıklarla yağan şiddetli yağışlar etkili oluyor. Düzce Merkeze bağlı Gündolaması Köyü'nde de gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış ile beraber köyün içinden geçen dere taştı taşkınla beraber köyün merkezi sular altında kaldı. Bölgede birçok evi su basarken vatandaşlar köy meydanından tahliye edildi.

Köy sakini Sinan Birinci köyde yağmurun gece saatlerinden itibaren başladığını belirterek, "Akşam saatlerinde yağış başladı. Köyümüzün içinden geçen derenin debisi bir anda yükselmeye başladı ve köy merkezi şu anda sular altında kaldı. Benim evimde sular altında kaldı. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Yol tabelaları da suyun içinde kaldı.