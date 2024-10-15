Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Depremzedelere Yeni Konutlar Teslim Edildi

Düzce'de Depremzedelere Yeni Konutlar Teslim Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de deprem, sel ve taşkın gibi afetlerden etkilenen vatandaşlar için TOKİ tarafından inşa edilen 236 konutun teslimi, düzenlenen kura töreniyle yapıldı. Düzce Valisi, hak sahiplerinin mutlu olduğunu belirtti.

Düzce'de deprem, sel, taşkın gibi afetlerden etkilenen vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 236 konutun teslimi için kura töreni düzenlendi.

Kentte 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem ile farklı tarihlerde yaşanan sel, taşkın ve heyelanlarda evleri hasar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yapımına başlanan konutlardan 236'sı tamamlandı.

AFAD Başkanlığına tahsis edilen konutların hak sahiplerine teslimi için Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde kura töreni gerçekleştirildi.

Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, hak sahiplerinin sıcak yuvalarına kavuşmasının mutluluğu ve bahtiyarlığı içerisinde olduklarını belirterek, "23 Kasım 2022 depreminde evi hasar görüp yıkılan 590, sel afetlerinden etkilenen ise 136 hak sahibimiz var. Toplamda 726 hak sahibimiz borçlanmalarını yaptı. Bunların konutlarının tamamlanması için mücadele ediyoruz." dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve AFAD İl Başkanı Ali Kartal da konutların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi.

"Çok mutluyum, anlatacak bir şey bulamıyorum"

Depremzede Süleyman Başkan, kura çekimi sonrasında yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Ankara'daki evimizi sattık, buraya geldik kızımızın yanına. Fakat 1,5 sene sonra deprem oldu, evimiz yıkıldı, kiraya çıktık. Daha önce hiç kirada oturmadık. Bu evin çıkması çok iyi oldu. Hükümetimizden, bakanımızdan, valimizden, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok memnunuz." diye konuştu.

Depremzede Kezban Arslan ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "İçimden üçüncü kat geçiyordu hep, istediğim gibi çıktı. Çok mutluyum, anlatacak bir şey bulamıyorum. Evlerimiz çok güzel, çok beğendim." ifadelerini kullandı.

Depremzede Gülseren Başkan ve Murat Arslan da dairelerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Yerel Haberler Güncel Deprem Çevre Emlak Yaşam Toki

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki

Halkın tepkisini çeken yasa teklifine Özel de sessiz kalmadı

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri SON DAKİKA: Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? MasterChef çiğ köfte tarifi! Çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 15 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM'e neden girilmiyor? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! MemeFi günlük kombo nedir, ne işe yarar? 15 Ekim MemeFi günlük kombo nasıl alınır? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? 15 Ekim ATV yayın akışı! Bahar bu akşam var mı? 15 Ekim Bahar dizisi 20. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.