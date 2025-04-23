İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara

İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı

Düzce'de Deprem Sonrası Sokakta Tıraş

Düzce'de Deprem Sonrası Sokakta Tıraş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Düzce'de de hissedildi. Berber Fatih Konur, depreme bir müşterisiyle birlikte yakalanarak sokakta tıraş işlemini tamamladı.

MARMARA Denizi'nde İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Düzce'de de hissedildi. Berber Fatih Konur, deprem nedeniyle müşterisinin yarım kalan saç tıraşını sokakta yaptı.

İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Düzce'de de hissedildi. Cedidiye Mahallesi'nde berberlik yapan Fatih Konur da depreme bir müşterisine saç tıraşı yaptığı sırada yakalandı. Deprem nedeniyle panik yaşayan Konur ve müşterisi dışarıya kaçtı. Fatih Konur, müşterisinin yarım kalan tıraşını sokakta tamamladı. Konur, "Başımız dönecek şekilde sallandık, yarım kalan tıraşımıza dışarıda devam ediyoruz" dedi.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.