İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik deprem bilançosu! 151 kişi yaralandı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı

Düzce'de Deprem Paniği

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Düzce'de de hissedildi. Vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Düzce'de deprem paniği

DÜZCE - İstanbul'da meydana gelen deprem, Düzce'de de hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Düzce'de de hissedildi. Hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, bazı vatandaşlar ev kıyafetleriyle çocuklarını alarak sokağa indi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.