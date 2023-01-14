Düzce'de depo olarak kullanılan binada çıkan yangın hasara neden oldu
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Düzce'de depo olarak kullanılan binada çıkan yangın hasara yol açtı.
Düzce'de depo olarak kullanılan binada çıkan yangın hasara yol açtı.
Merkeze bağlı Muradiye Mengençik köyünde Adnan Acar'a ait depoda elektrik sisteminden kaynaklı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesinin ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Güncel