Düzce'de depo olarak kullanılan binada çıkan yangın hasara neden oldu Güncel Haberler Düzce'de depo olarak kullanılan binada çıkan yangın hasara yol açtı. Düzce'de depo olarak kullanılan binada çıkan yangın hasara yol açtı. Merkeze bağlı Muradiye Mengençik köyünde Adnan Acar'a ait depoda elektrik sisteminden kaynaklı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesinin ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA / Güncel Adnan Acar Düzce Güncel Haberler

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