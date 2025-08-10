Düzce'de Denize Girmek Yasak, Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadın Kurtarıldı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde hava şartları nedeniyle girmenin yasak olduğu denizde boğulma tehlikesi geçiren 1 kadın, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle saat 13.30 itibariyle denize girmek yasaklandı. Ancak uyarıya rağmen bazı vatandaşlar, denize girmekte ısrar etti. Saat 16.00 sıralarında Karaburun plajında ismi öğrenilemeyen bir kadın, denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Kadın, cankurtaranlar ve çevredekiler tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadın, hastanede tedaviye alındı.