Düzce'de Denizde Kirlilik: Kahverengi Suyun Sebebi Nedeniyle Tatilciler Endişeli

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde meydana gelen kirlilik, suyun kahverengi renge bürünmesi ve köpük oluşumu ile dikkat çekti. Kirliliğin, akarsu ve derelerden taşınan atıklardan kaynaklandığı düşünülüyor.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinin sahil kesiminde, denizde kirlilik dikkat çekti. Suyun kahverengi renge büründüğü ve yüzeyde köpük oluştuğu görüldü.Akçakoca sahilinin Liman mevkisinde, sabah saatlerinde deniz yüzeyinde kahverengi tabaka ve köpükler oluştu. Sahil boyunca etkili olan kirlilik, tatilcilerin de dikkatini çekti. Kirliliğin akarsu ve derelerden taşınan atıklardan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
