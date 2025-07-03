Düzce'de Denizde Hortum Oluştu

Düzce'de Denizde Hortum Oluştu
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizden karaya yaklaşan hortum, plajlardan izlenirken 20 dakika içinde kayboldu. Hortum, akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Karadeniz açıklarında meydana geldi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde meydana gelen hortum, karadan göründü.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum meydana geldi.

Karaya yaklaşan hortum, 20 dakika sonra kayboldu.

Hortum, Ayazlı, Çuhallı ve Liman bölgesindeki plajlardan görüldü.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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