Düzce'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Düzce'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlerde denizcilik tarihi vurgulandı. Yarışmalarla devam eden etkinliklerde gençler ve sporcular büyük bir heyecan yaşadı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Liman mevkisindeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, buradaki konuşmasında mavi vatanın şanlı bir tarihi olduğunu söyledi.

Aslan, 1081'de Çakabey tarafından kurulan ilk donanmanın Türk denizlerinin milat noktası olarak kabul edildiğini belirterek, "Devamında denizlere bağlı olarak 1352'de bir geçmişimiz var. İstanbul Fethi'nde denizlerden gemileri karalara çıkartmış ve devamında yükselen Türk denizlerinin Akdeniz'i, Karadeniz'i, Ege'yi tamamen iç göller haline getiren şanlı bir tarihi var." dedi.

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak da bayramı hep birlikte kutlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, "Kabotaj hakkı sadece deniz ticaretine dair bir kanun değil, ayrıca milletimizin kendi kıyılarında, kendi gemileriyle, kendi kaynaklarıyla var olma edasının adıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gençler ve minikler kategorisinde yüzme yarışması düzenlendi. Kürek yarışlarında yaklaşık 100 sporcu, Karadeniz'de rakiplerini geçmek için ter döktü.

Etkinlikler kapsamında yapılan halat çekme, tekne ve yağlı direkte bayrak kapma yarışlarını vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Yağlı direk yarışında Hakan Altaş, yaklaşık yarım saatin ardından bayrağa ulaştı.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini, Vali Aslan, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Albayrak verdi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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