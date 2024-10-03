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Düzce'de Dağ Evinde Cinayet: Arkadaş İtiraf Etti

Düzce'de Dağ Evinde Cinayet: Arkadaş İtiraf Etti
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Düzce'de dağ evinde yanmış cesedi bulunan Emre Başoğlu'nun, birlikte gittiği arkadaşı Mehmet Ali Türken tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Türken, cinayeti itiraf etti ve olayın ardından tutuklandı.

DÜZCE'de dağ evinde yanmış halde cesedi bulunan Emre Başoğlu'nun (26) birlikte yaylaya gittiği arkadaşı Mehmet Ali Türken (19) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 29 Eylül'de, Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla'da meydana geldi. Dağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride yapılan incelemede Emre Başoğlu'nun yanmış cesedi bulundu. Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Başoğlu ile yaylaya gittiği belirlenen arkadaşı Mehmet Ali Türken gözaltına alındı. Türken'in jandarmada verdiği ifadede, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Türken'in ifadesinde, olay günü alkol almak için dağ evine gittiklerini ve Emre Başoğlu'nun kendisiyle cinsel ilişki kurmak istediğini, bunun üzerine yanında bulunan ruhsatsız silahla vurduğunu ve daha sonra evi yaktığını söylediği öğrenildi.

Mehmet Ali Türken'in olaydan 17 gün önce sosyal medya hesabından, 'En güzel cinayetlerimi geçmişi öldürürken işledim. Bazıları katil dese de Rabb'im biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa' ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptığı, buna da 'Dışarıdan bakınca görünmese de içimde geçmişin yaraları var, bunun hesabı ağır olacak' notunu düştüğü tespit edildi. Türken, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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